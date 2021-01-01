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Vivo V17 Neo против Oppo Realme 8 Pro

Виво В17 Нео
VS
Оппо Реалми 8 Про
Vivo V17 Neo
Oppo Realme 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Neo с экраном 6.38" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V17 Neo
vs
Realme 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 114 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
626 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 160.6 мм
Ширина 75.2 мм 73.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.1 мм
Вес 179 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V17 Neo
83.3%
Realme 8 Pro
83.3%

Производительность

Тестируем Виво В17 Нео и Оппо Реалми 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Adreno 618
Частота GPU 820 МГц 750 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Neo
341
Realme 8 Pro +63%
555
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Neo
1272
Realme 8 Pro +30%
1658
AnTuTu Benchmark 9
V17 Neo
223368
Realme 8 Pro +54%
344589
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI Funtouch 9 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 45 минут) Да (88% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 0:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
16:43 ч.
Время просмотра видео
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
21:33 ч.
Время разговора (3G)
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
35:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V17 Neo vs Oppo Realme 8 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX499 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
112
Качество видео
Итоговая оценка камеры
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
103

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V17 Neo
н/д
Realme 8 Pro
84.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 Pro более удачной покупкой.

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