Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.