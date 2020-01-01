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Vivo V17 Pro против Oppo Realme X2 Pro

Виво V17 Про
Vivo V17 Pro
VS
Оппо Реалми X2 Про
Oppo Realme X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.5-дюймового Oppo Realme X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V17 Pro
  • На 14% лучшая автономность (107 vs 94 часов)
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (718 против 511 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V17 Pro и Oppo Realme X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2432 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.2:9 20:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V17 Pro
511 нит
Realme X2 Pro +41%
718 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 161 мм
Ширина 74.7 мм 75.7 мм
Толщина 9.8 мм 8.7 мм
Вес 201.8 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V17 Pro
83.3%
Realme X2 Pro +2%
84.9%

Производительность

Тестируем Виво V17 Про и Оппо Реалми X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 640
Частота GPU - 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Pro
488
Realme X2 Pro +37%
667
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Pro
1643
Realme X2 Pro +49%
2456
AnTuTu Benchmark 8
V17 Pro
219193
Realme X2 Pro +117%
476639

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9.1 Realme UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V17 Pro +5%
14:05 ч.
Realme X2 Pro
13:40 ч.
Время просмотра видео
V17 Pro +11%
19:14 ч.
Realme X2 Pro
17:23 ч.
Время разговора (3G)
V17 Pro +19%
32:20 ч.
Realme X2 Pro
27:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V17 Pro vs Oppo Realme X2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4640 x 3488
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
V17 Pro
68.2 дБ
Realme X2 Pro +20%
82 дБ
Музыка
V17 Pro
73 дБ
Realme X2 Pro +3%
75 дБ
Звонок
V17 Pro
90.1 дБ
Realme X2 Pro +1%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X2 Pro более удачной покупкой.

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