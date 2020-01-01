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Vivo V17 Pro против Oppo Reno 10x zoom

Виво V17 Про
Vivo V17 Pro
VS
Оппо Рено 10x зум
Oppo Reno 10x zoom

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.6-дюймового Oppo Reno 10x zoom, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V17 Pro
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (511 против 440 нит)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Reno 10x zoom
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V17 Pro и Oppo Reno 10x zoom

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2432 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V17 Pro +16%
511 нит
Reno 10x zoom
440 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 162 мм
Ширина 74.7 мм 77.2 мм
Толщина 9.8 мм 9.3 мм
Вес 201.8 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V17 Pro
83.3%
Reno 10x zoom +4%
86.8%

Производительность

Тестируем Виво V17 Про и Оппо Рено 10x зум в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 640
Частота GPU - 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Pro
488
Reno 10x zoom +48%
720
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Pro
1643
Reno 10x zoom +54%
2525
AnTuTu Benchmark 8
V17 Pro
219193
Reno 10x zoom +97%
432234

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9.1 ColorOS 7
Размер системы из коробки - 15.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4065 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, VOOC Flash Charge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V17 Pro
14:05 ч.
Reno 10x zoom +1%
14:19 ч.
Время просмотра видео
V17 Pro
19:14 ч.
Reno 10x zoom +2%
19:58 ч.
Время разговора (3G)
V17 Pro
32:20 ч.
Reno 10x zoom +13%
36:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V17 Pro vs Oppo Reno 10x zoom
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 13 MP + 8 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 130 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 10x zoom от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 15

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
V17 Pro
68.2 дБ
Reno 10x zoom +1%
69 дБ
Музыка
V17 Pro
73 дБ
Reno 10x zoom +1%
74 дБ
Звонок
V17 Pro +14%
90.1 дБ
Reno 10x zoom
79 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.39 Вт/кг 1.49 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (20 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 10x zoom более удачной покупкой.

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