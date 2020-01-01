Vivo V17 Pro против Samsung Galaxy A51
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V17 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 24% лучшая автономность (107 vs 86 часов)
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (488 и 355 баллов)
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 24% выше максимальная яркость экрана (636 против 511 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 29.8 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
48
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
68
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo V17 Pro и Samsung Galaxy A51
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2432 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20.2:9
|20:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|158.5 мм
|Ширина
|74.7 мм
|73.6 мм
|Толщина
|9.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|201.8 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|-
|3
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Pro +37%
488
355
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Pro +26%
1643
1309
AnTuTu Benchmark 8
V17 Pro +24%
219193
176187
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#188 и #247)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10
|Оболочка UI
|Funtouch 9.1
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|-
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да (40% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V17 Pro +6%
14:05 ч.
13:21 ч.
Время просмотра видео
V17 Pro +35%
19:14 ч.
14:22 ч.
Время разговора (3G)
V17 Pro +50%
32:20 ч.
21:51 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP)
|4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68.2 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90.1 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|0.596 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.39 Вт/кг
|1.45 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если производительность и батарея – то Vivo V17 Pro.
Опрос
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8
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