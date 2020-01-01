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Vivo V17 Pro против Samsung Galaxy A70

Виво V17 Про
Vivo V17 Pro
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V17 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4100 мАч
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (616 против 511 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 18.8 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V17 Pro и Samsung Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2432 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.2:9 20:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V17 Pro
511 нит
Galaxy A70 +21%
616 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 164.3 мм
Ширина 74.7 мм 76.7 мм
Толщина 9.8 мм 7.9 мм
Вес 201.8 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V17 Pro
83.3%
Galaxy A70 +3%
86%

Производительность

Тестируем Виво V17 Про и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V17 Pro +1%
488
Galaxy A70
481
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Pro +72%
1643
Galaxy A70
956
AnTuTu Benchmark 8
V17 Pro +7%
219193
Galaxy A70
204404

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9.1 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V17 Pro +6%
14:05 ч.
Galaxy A70
13:24 ч.
Время просмотра видео
V17 Pro +10%
19:14 ч.
Galaxy A70
17:35 ч.
Время разговора (3G)
V17 Pro
32:20 ч.
Galaxy A70 +16%
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V17 Pro vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 6500 x 4920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP) 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
V17 Pro
68.2 дБ
Galaxy A70 +2%
69.3 дБ
Музыка
V17 Pro +4%
73 дБ
Galaxy A70
70.3 дБ
Звонок
V17 Pro +9%
90.1 дБ
Galaxy A70
82.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.39 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A70, а если производительность и камера – то Vivo V17 Pro.

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