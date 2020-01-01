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Vivo V17 Pro против Samsung Galaxy Note 10 Plus

Виво V17 Про
Vivo V17 Pro
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V17 Pro
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (794 против 511 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Тонкие рамки – на 9.09% выше полезная площадь экрана
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V17 Pro и Samsung Galaxy Note 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2432 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20.2:9 19:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 495 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 92.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V17 Pro
511 нит
Galaxy Note 10 Plus +55%
794 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 162.3 мм
Ширина 74.7 мм 77.2 мм
Толщина 9.8 мм 7.9 мм
Вес 201.8 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Аура, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V17 Pro
83.3%
Galaxy Note 10 Plus +11%
92.39%

Производительность

Тестируем Виво V17 Про и Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU - 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
V17 Pro
1643
Galaxy Note 10 Plus +59%
2618
AnTuTu Benchmark 8
V17 Pro
219193
Galaxy Note 10 Plus +106%
451474

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 9.1 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 31.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V17 Pro +16%
14:05 ч.
Galaxy Note 10 Plus
12:07 ч.
Время просмотра видео
V17 Pro +3%
19:14 ч.
Galaxy Note 10 Plus
18:50 ч.
Время разговора (3G)
V17 Pro
32:20 ч.
Galaxy Note 10 Plus
32:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V17 Pro vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 13 MP + 2 MP) 4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3648 x 2736
Апертура f/2.0 f/1.6
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
V17 Pro
68.2 дБ
Galaxy Note 10 Plus +2%
69.4 дБ
Музыка
V17 Pro
73 дБ
Galaxy Note 10 Plus +2%
74.1 дБ
Звонок
V17 Pro +3%
90.1 дБ
Galaxy Note 10 Plus
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.39 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.

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