Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2019 года Vivo V17 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.