Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2019 года Vivo V17 с экраном 6.38" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.