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Vivo V19 Neo против Samsung Galaxy A71

Виво V19 Нео
Vivo V19 Neo
VS
Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июня 2020 года Vivo V19 Neo с экраном 6.38" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V19 Neo
  • Тонкие рамки – на 761.8% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V19 Neo и Samsung Galaxy A71

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 849% 87.2%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 163.6 мм
Ширина 74.2 мм 76 мм
Толщина 8.5 мм 7.7 мм
Вес 176 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V19 Neo +874%
849%
Galaxy A71
87.2%

Производительность

Тестируем Виво V19 Нео и Самсунг Галакси А71 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V19 Neo
512
Galaxy A71 +6%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
V19 Neo
1631
Galaxy A71 +6%
1724
AnTuTu Benchmark 8
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
255456

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Funtouch 10 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 23.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
13:18 ч.
Время просмотра видео
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
17:48 ч.
Время разговора (3G)
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
30:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V19 Neo vs Samsung Galaxy A71
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
89
Качества видео
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
74
Итоговая оценка камеры
V19 Neo
н/д
Galaxy A71
84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A71, а если корпус – то Vivo V19 Neo.

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