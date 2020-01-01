Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июня 2020 года Vivo V19 Neo с экраном 6.38" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.