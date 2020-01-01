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Vivo V19 против Oppo Realme X2 Pro

Виво V19
Vivo V19
VS
Оппо Реалми X2 Про
Oppo Realme X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 марта 2020 года Vivo V19 с экраном 6.38" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Oppo Realme X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V19
  • На 69% выше максимальная яркость экрана (1217 против 718 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (667 и 314 баллов)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V19 и Oppo Realme X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo V19 +69%
1217 нит
Realme X2 Pro
718 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.3 мм 161 мм
Ширина 75.2 мм 75.7 мм
Толщина 8.7 мм 8.7 мм
Вес 186.7 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий туман, Кристаллический белый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V19
83.4%
Realme X2 Pro +2%
84.9%

Производительность

Тестируем Виво V19 и Оппо Реалми X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver) 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 640
Частота GPU - 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V19
314
Realme X2 Pro +112%
667
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V19
1359
Realme X2 Pro +81%
2456
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V19
243961
Realme X2 Pro +95%
476639

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10 Realme UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V19
н/д
Realme X2 Pro
13:40 ч.
Время просмотра видео
Vivo V19
н/д
Realme X2 Pro
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V19
н/д
Realme X2 Pro
27:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V19 vs Oppo Realme X2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4640 x 3488
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Vivo V19
н/д
Realme X2 Pro
82 дБ
Музыка
Vivo V19
н/д
Realme X2 Pro
75 дБ
Звонок
Vivo V19
н/д
Realme X2 Pro
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X2 Pro более удачной покупкой.

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