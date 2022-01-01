Vivo V20 2021 против Oppo A95 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 декабря 2020 года Vivo V20 2021 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.43-дюймового Oppo A95 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V20 2021
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo A95 5G
- Комплектуется на 310 мАч более емким аккумулятором – 4310 против 4000 мАч
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 625 и 557 баллов
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|161.3 мм
|160.1 мм
|Ширина
|74.2 мм
|73.4 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|171 грамм
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Черный, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|MediaTek Dimensity 800U 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G57 MC3
|Частота GPU
|500 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|104628
|-
|GPU
|80140
|-
|Memory
|56815
|-
|UX
|94649
|-
|Total score
|336991
|376318
|PCMark 3.0 score
|8006
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 11
|ColorOS 11.1
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4310 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (66% за 30 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
|0:50 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|44 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.09"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания с быстрой зарядкой
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo A95 5G, а если камера и корпус – то Vivo V20 2021.
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