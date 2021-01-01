Vivo V20 Pro против Apple iPhone X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2020 года Vivo V20 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V20 Pro
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
- На 0.64" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Apple iPhone X
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
- Стерео динамики
- На 12% выше плотность пикселей (458 vs 409 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 939 и 646 баллов
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.44 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|82.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|2.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|143.6 мм
|Ширина
|74.2 мм
|70.9 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|170 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Серебристый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|2390 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Apple GPU
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.2)
|Оболочка UI
|Funtouch OS 11
|-
|Размер системы из коробки
|-
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2716 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 35 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|44 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3472 x 2063
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.87 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.97 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Vivo V20 Pro, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.
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