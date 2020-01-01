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Vivo V20 SE против Oppo A93

Виво V20 SE
Vivo V20 SE
VS
Оппо А93
Oppo A93

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2020 года Vivo V20 SE с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.43-дюймового Oppo A93, который имеет процессор Mediatek Helio P95. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20 SE
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo A93
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (400 и 308 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo V20 SE и Oppo A93

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.5%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V20 SE
н/д
Oppo A93
424 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161 мм 160.1 мм
Ширина 74.1 мм 73.8 мм
Толщина 7.8 мм 7.5 мм
Вес 171 грамм 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V20 SE
83.9%
Oppo A93 +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Виво V20 SE и Оппо А93 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Mediatek Helio P95
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260 Gold) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver) 2 по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GM9446
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V20 SE
308
Oppo A93 +30%
400
Geekbench 5 (многоядерный)
V20 SE
1358
Oppo A93 +9%
1481
AnTuTu Benchmark 8
V20 SE
167148
Oppo A93 +26%
209773

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Funtouch OS 11 ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки - 1:38 ч.
Быстрая зарядка Да (62% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 SE vs Oppo A93
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo A93.

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