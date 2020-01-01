Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2020 года Vivo V20 SE с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.43-дюймового Oppo A93, который имеет процессор Mediatek Helio P95. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.