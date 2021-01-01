Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2020 года Vivo V20 SE с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.