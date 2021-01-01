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Vivo V20 SE против Samsung Galaxy A70

Виво V20 SE
Vivo V20 SE
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2020 года Vivo V20 SE с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20 SE
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4100 мАч
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 480 и 306 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V20 SE
vs
Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 86%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Максимальная яркость
V20 SE
н/д
Galaxy A70
599 нит

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 164.3 мм
Ширина 74.1 мм 76.7 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 171 грамм 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V20 SE
83.9%
Galaxy A70 +3%
86%

Производительность

Тестируем Виво V20 SE и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 612
Частота GPU 600 МГц 700-750 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V20 SE
306
Galaxy A70 +57%
480
Geekbench 5 (многоядерный)
V20 SE +46%
1356
Galaxy A70
927
AnTuTu Benchmark 8
V20 SE
166601
Galaxy A70 +21%
202140

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch OS 11 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (62% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V20 SE
н/д
Galaxy A70
13:24 ч.
Время просмотра видео
V20 SE
н/д
Galaxy A70
17:35 ч.
Время разговора (3G)
V20 SE
н/д
Galaxy A70
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 SE vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V20 SE
н/д
Galaxy A70
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Защитный чехол
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Vivo V20 SE, а если производительность, программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A70.

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