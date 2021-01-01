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Vivo V20 SE против Samsung Galaxy M22

Виво V20 SE
VS
Самсунг Галакси М22
Vivo V20 SE
Samsung Galaxy M22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2020 года Vivo V20 SE с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20 SE
  • На 49% выше плотность пикселей (409 vs 274 PPI)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 15 граммов меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 306 и 283 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy M22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
  • Смартфон на 1 год новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V20 SE
vs
Galaxy M22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 83.6%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Максимальная яркость
V20 SE
н/д
Galaxy M22
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 159.9 мм
Ширина 74.1 мм 74 мм
Толщина 7.8 мм 8.4 мм
Вес 171 грамм 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
V20 SE
83.9%
Galaxy M22
83.6%

Производительность

Тестируем Виво V20 SE и Самсунг Галакси М22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V20 SE +8%
306
Galaxy M22
283
Geekbench 5 (многоядерный)
V20 SE +9%
1346
Galaxy M22
1232
AnTuTu Benchmark 9
V20 SE +5%
211378
Galaxy M22
202017
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 24.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (62% за 30 минут) Да (60% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 SE vs Samsung Galaxy M22
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.62 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.24 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Защитный чехол
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy M22, а если производительность – то Vivo V20 SE.

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