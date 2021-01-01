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Vivo V20 против Apple iPhone X

Виво V20
Vivo V20
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Vivo V20 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • На 50% лучшая автономность (111 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (689 против 629 нит)
  • На 12% выше плотность пикселей (458 vs 409 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V20
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo V20
629 нит
iPhone X +10%
689 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 143.6 мм
Ширина 74.2 мм 70.9 мм
Толщина 7.4 мм 7.7 мм
Вес 171 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V20 +1%
83.7%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Виво V20 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Apple A11 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~386 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V20
556
iPhone X +69%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V20
1704
iPhone X +41%
2405
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V20
281838
iPhone X +13%
317507

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI Funtouch OS 11 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V20 +35%
12:50 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Vivo V20 +43%
17:32 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V20 +111%
40:12 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото - 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Vivo V20
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Vivo V20
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Vivo V20
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V20
н/д
iPhone X
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная плёнка (нанесена)
- Защитный чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Vivo V20, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

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