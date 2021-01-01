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Vivo V20 против Huawei Honor 20S

Виво V20
Vivo V20
VS
Хуавей Хонор 20S
Huawei Honor 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Vivo V20 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3340 мАч
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (618 против 493 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 20S
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V20
vs
Honor 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Vivo V20 +25%
618 нит
Honor 20S
493 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 152.9 мм
Ширина 74.2 мм 72.7 мм
Толщина 7.4 мм 7.4 мм
Вес 171 грамм 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V20
83.7%
Honor 20S +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Виво V20 и Хуавей Хонор 20S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V20 +62%
544
Honor 20S
336
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V20 +20%
1671
Honor 20S
1387
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V20 +60%
271298
Honor 20S
169360

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI Funtouch OS 11 Magic 2.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V20
12:50 ч.
Honor 20S
н/д
Время просмотра видео
Vivo V20
17:32 ч.
Honor 20S
н/д
Время разговора (3G)
Vivo V20
40:12 ч.
Honor 20S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 vs Huawei Honor 20S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная плёнка (нанесена)
- Защитный чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V20 более удачной покупкой.

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