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Vivo V20 против Huawei Nova 5T

Виво V20
Vivo V20
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Vivo V20 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (611 против 503 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 678 и 545 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V20
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1344:1
Максимальная яркость
Vivo V20 +21%
611 нит
Nova 5T
503 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 154.3 мм
Ширина 74.2 мм 74 мм
Толщина 7.4 мм 7.8 мм
Вес 171 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Серый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V20
83.7%
Nova 5T +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Виво V20 и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2300 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V20
545
Nova 5T +24%
678
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V20
1659
Nova 5T +51%
2498
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V20
273890
Nova 5T +32%
362274

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch OS 11 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V20
12:50 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
Vivo V20
17:32 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
Vivo V20
40:12 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6912 x 4624
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V20
н/д
Nova 5T
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и звук - выбирайте Vivo V20, а если производительность – то Huawei Nova 5T.

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