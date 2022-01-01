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Vivo V20 против Oppo Realme GT Neo 2

Виво V20
VS
Оппо Реалми GT Нео 2
Vivo V20
Oppo Realme GT Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Vivo V20 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V20
vs
Realme GT Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 85.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - 531 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo V20
624 нит
Realme GT Neo 2 +6%
659 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 162.9 мм
Ширина 74.2 мм 75.8 мм
Толщина 7.4 мм 8.6 мм
Вес 171 грамм 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V20
83.7%
Realme GT Neo 2 +2%
85.7%

Производительность

Тестируем Виво V20 и Оппо Реалми GT Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2300 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 650
Частота GPU 750 МГц 675 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V20
559
Realme GT Neo 2 +84%
1026
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V20
1701
Realme GT Neo 2 +88%
3194
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V20
347814
Realme GT Neo 2 +107%
718663
CPU 108116 199021
GPU 87650 240269
Memory 57560 120236
UX 93592 158781
Total score 347814 718663
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4227
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Funtouch OS 11 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V20
12:50 ч.
Realme GT Neo 2 +15%
14:34 ч.
Время просмотра видео
Vivo V20
17:32 ч.
Realme GT Neo 2 +28%
22:17 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V20 +24%
40:12 ч.
Realme GT Neo 2
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 vs Oppo Realme GT Neo 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная плёнка (нанесена)
- Защитный чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 2 более удачной покупкой.

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