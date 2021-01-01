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Vivo V20 против Samsung Galaxy F62

Виво V20
VS
Самсунг Галакси F62
Vivo V20
Samsung Galaxy F62

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Vivo V20 с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy F62, который имеет процессор Exynos 9825 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V20
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (621 против 422 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy F62
  • Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4000 мАч
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 775 и 557 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V20
vs
Galaxy F62

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 86.7%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Максимальная яркость
Vivo V20 +47%
621 нит
Galaxy F62
422 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 163.9 мм
Ширина 74.2 мм 76.3 мм
Толщина 7.4 мм 9.5 мм
Вес 171 грамм 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Зеленый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V20
83.7%
Galaxy F62 +4%
86.7%

Производительность

Тестируем Виво V20 и Самсунг Галакси F62 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Samsung Exynos 9825
Макс. частота 2300 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G76 MP12
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V20
557
Galaxy F62 +39%
775
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V20
1692
Galaxy F62 +17%
1988
AnTuTu Benchmark 8
Vivo V20
281658
Galaxy F62 +60%
451345

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11 One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (66% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:59 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V20
12:50 ч.
Galaxy F62
н/д
Время просмотра видео
Vivo V20
17:32 ч.
Galaxy F62
н/д
Время разговора (3G)
Vivo V20
40:12 ч.
Galaxy F62
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V20 vs Samsung Galaxy F62
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная плёнка (нанесена)
- Защитный чехол
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 25 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy F62 более удачной покупкой.

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