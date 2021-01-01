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Vivo V21 против Huawei Y8p

Виво V21
VS
Хуавей 8p
Vivo V21
Huawei Y8p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Vivo V21 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.3-дюймового Huawei Y8p, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V21
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (750 против 556 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Y8p
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V21
vs
Huawei Y8p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 418 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 9738% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Vivo V21 +35%
750 нит
Huawei Y8p
556 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 157.4 мм
Ширина 73.9 мм 73.2 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 176 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V21 +2%
84.8%
Huawei Y8p
83.2%

Производительность

Тестируем Виво V21 и Хуавей 8p в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V21 +75%
572
Huawei Y8p
326
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V21 +18%
1597
Huawei Y8p
1354
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V21 +71%
372474
Huawei Y8p
217450
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V21
16:21 ч.
Huawei Y8p
н/д
Время просмотра видео
Vivo V21
17:29 ч.
Huawei Y8p
н/д
Время разговора (3G)
Vivo V21
33:13 ч.
Huawei Y8p
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V21 vs Huawei Y8p
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V21
91.5 дБ
Huawei Y8p
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V21 более удачной покупкой.

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