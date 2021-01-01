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Vivo V21 против Oppo Realme 3 Pro

Виво V21
VS
Оппо Реалми 3 Про
Vivo V21
Oppo Realme 3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Vivo V21 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V21
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 35% лучшая автономность (123 vs 91 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (750 против 500 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V21
vs
Realme 3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 9738% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Vivo V21 +50%
750 нит
Realme 3 Pro
500 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 156.8 мм
Ширина 73.9 мм 74.2 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 176 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой Синий, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V21 +1%
84.8%
Realme 3 Pro
83.7%

Производительность

Тестируем Виво V21 и Оппо Реалми 3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Adreno 616
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
FLOPS - ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V21 +46%
572
Realme 3 Pro
391
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V21 +5%
1597
Realme 3 Pro
1515
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V21 +75%
372474
Realme 3 Pro
212776
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4045 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V21 +20%
16:21 ч.
Realme 3 Pro
13:48 ч.
Время просмотра видео
Vivo V21 +15%
17:29 ч.
Realme 3 Pro
15:01 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V21 +9%
33:13 ч.
Realme 3 Pro
30:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V21 vs Oppo Realme 3 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото - 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V21 +2%
91.5 дБ
Realme 3 Pro
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V21 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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