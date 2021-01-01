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Vivo V21 против Oppo Reno 2

Виво V21
VS
Оппо Рено 2
Vivo V21
Oppo Reno 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Vivo V21 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.5-дюймового Oppo Reno 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 21% лучшая автономность (123 vs 102 часов)
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (750 против 505 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V21
vs
Reno 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86.08%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 9738% 95.3%
ШИМ (PWM) 367 Гц 260 Гц
Время отклика 3.4 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo V21 +49%
750 нит
Reno 2
505 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 160 мм
Ширина 73.9 мм 74.3 мм
Толщина 7.3 мм 9.5 мм
Вес 176 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Голубой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V21
84.8%
Reno 2 +2%
86.08%

Производительность

Тестируем Виво V21 и Оппо Рено 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Adreno 618
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
FLOPS - ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V21 +6%
572
Reno 2
539
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V21
1597
Reno 2 +3%
1640
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V21 +26%
372474
Reno 2
295817
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 ColorOS 7
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V21 +34%
16:21 ч.
Reno 2
12:12 ч.
Время просмотра видео
Vivo V21
17:29 ч.
Reno 2 +17%
20:31 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V21 +5%
33:13 ч.
Reno 2
31:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V21 vs Oppo Reno 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 116°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 0 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4992 x 3190
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V21 +5%
91.5 дБ
Reno 2
87.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Август 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.03 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V21 более удачной покупкой.

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