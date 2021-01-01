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Vivo V21 против Tecno Camon 17P

Виво V21
VS
Текно Камон 17p
Vivo V21
Tecno Camon 17P

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2021 года Vivo V21 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.8-дюймового Tecno Camon 17P, который имеет процессор MediaTek Helio G85. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 74% выше максимальная яркость экрана (750 против 432 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Tecno Camon 17P
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V21
vs
Camon 17P

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 85.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 9738% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Vivo V21 +74%
750 нит
Camon 17P
432 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 168.7 мм
Ширина 73.9 мм 76.4 мм
Толщина 7.3 мм 8.8 мм
Вес 176 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V21
84.8%
Camon 17P
85.2%

Производительность

Тестируем Виво V21 и Текно Камон 17p в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G MediaTek Helio G85
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G52 MP2
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V21 +55%
572
Camon 17P
370
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V21 +19%
1597
Camon 17P
1342
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V21 +48%
372474
Camon 17P
251491
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 11.1 HIOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V21
16:21 ч.
Camon 17P
н/д
Время просмотра видео
Vivo V21
17:29 ч.
Camon 17P
н/д
Время разговора (3G)
Vivo V21
33:13 ч.
Camon 17P
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V21 vs Tecno Camon 17P
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V21
91.5 дБ
Camon 17P
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V21 более удачной покупкой.

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