Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2021 года Vivo V21e 5G с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.55-дюймового Oppo Reno 7 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.