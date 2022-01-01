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Vivo V23 5G против Oppo Reno 6 5G

Виво V23 5G
VS
Оппо Рено 6 5G
Vivo V23 5G
Oppo Reno 6 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 5G с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 5G
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 6 5G
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 5G
vs
Reno 6 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 90 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
V23 5G
626 нит
Reno 6 5G +1%
630 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 156.8 мм
Ширина 72.4 мм 72.1 мм
Толщина 7.55 мм 7.6 мм
Вес 181 грамм 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 5G
88%
Reno 6 5G
88.3%

Производительность

Тестируем Виво V23 5G и Оппо Рено 6 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2500 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 5G +3%
739
Reno 6 5G
718
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 5G +1%
2134
Reno 6 5G
2112
AnTuTu Benchmark 9
V23 5G +13%
474033
Reno 6 5G
418720
CPU 116402 117573
GPU 136048 117769
Memory 95945 74820
UX 126331 110894
Total score 474033 418720
3DMark Wild Life Performance
V23 5G +14%
2301
Reno 6 5G
2019
Stability - 99%
Graphics test 13 FPS 12 FPS
Graphics score 2301 2019
PCMark 3.0 score 7538 8315
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 11.3
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V23 5G +10%
16:06 ч.
Reno 6 5G
14:54 ч.
Время просмотра видео
V23 5G +11%
18:05 ч.
Reno 6 5G
16:32 ч.
Время разговора (3G)
V23 5G +8%
26:38 ч.
Reno 6 5G
24:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 5G vs Oppo Reno 6 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 6 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 6528 x 3680
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V23 5G
н/д
Reno 6 5G
112
Качество видео
V23 5G
н/д
Reno 6 5G
98
Итоговая оценка камеры
V23 5G
н/д
Reno 6 5G
107

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V23 5G
н/д
Reno 6 5G
91.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Reno 6 5G, а если камера – то Vivo V23 5G.

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