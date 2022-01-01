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Vivo V23 5G против Oppo Reno 6 Pro Plus 5G

Виво V23 5G
VS
Оппо Рено 6 Про Плас 5G
Vivo V23 5G
Oppo Reno 6 Pro Plus 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 5G с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.55-дюймового Oppo Reno 6 Pro Plus 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 5G
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (1098 против 625 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Стерео динамики
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1006 и 736 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 5G
vs
Reno 6 Pro Plus 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
V23 5G
625 нит
Reno 6 Pro Plus 5G +76%
1098 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 160.8 мм
Ширина 72.4 мм 72.5 мм
Толщина 7.55 мм 8 мм
Вес 181 грамм 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 5G
88%
Reno 6 Pro Plus 5G +1%
88.8%

Производительность

Тестируем Виво V23 5G и Оппо Рено 6 Про Плас 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2500 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 650
Частота GPU 950 МГц 675 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 5G
736
Reno 6 Pro Plus 5G +37%
1006
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 5G
2127
Reno 6 Pro Plus 5G +59%
3387
AnTuTu Benchmark 9
V23 5G
470635
Reno 6 Pro Plus 5G +47%
690402
CPU 116402 181491
GPU 136048 239172
Memory 95945 130469
UX 126331 143370
Total score 470635 690402
3DMark Wild Life Performance
V23 5G
2300
Reno 6 Pro Plus 5G +83%
4215
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS 25 FPS
Graphics score 2300 4215
PCMark 3.0 score 8110 10897
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 11.3

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:14 ч. -
Просмотр видео 14:46 ч. -
Игры 05:53 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
V23 5G
32:21 ч.
Reno 6 Pro Plus 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 5G vs Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 6 Pro Plus 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 6 Pro Plus 5G более удачной покупкой.

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