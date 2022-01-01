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Vivo V23 5G против Oppo Reno 9

Виво V23 5G
VS
Оппо Рено 9
Vivo V23 5G
Oppo Reno 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 5G с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового Oppo Reno 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 9
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
V23 5G
79
Reno 9
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
V23 5G
48
Reno 9
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
V23 5G
75
Reno 9
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
V23 5G
66
Reno 9
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
V23 5G
79
Reno 9
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
V23 5G
67
Reno 9
67

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 5G
vs
Reno 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 430 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 630 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
V23 5G
629 нит
Reno 9
н/д

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 162.3 мм
Ширина 72.4 мм 74.2 мм
Толщина 7.55 мм 7.2 мм
Вес 181 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Золотой, Розовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 5G
88%
Reno 9 +2%
89.7%

Производительность

Тестируем Виво V23 5G и Оппо Рено 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2500 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 5G
744
Reno 9 +7%
795
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 5G
2153
Reno 9 +33%
2862
AnTuTu Benchmark 9
V23 5G
477160
Reno 9 +8%
515286
CPU 116402 -
GPU 136048 -
Memory 95945 -
UX 126331 -
Total score 477160 515286
3DMark Wild Life Performance
V23 5G
2300
Reno 9
н/д
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2300 -
PCMark 3.0 score 7841 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (33% за 11 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:14 ч. -
Просмотр видео 14:46 ч. -
Игры 05:53 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
V23 5G
32:21 ч.
Reno 9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 5G vs Oppo Reno 9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 6528 x 3680
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Vivo V23 5G, а если дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук – то Oppo Reno 9.

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