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Vivo V23 5G против Samsung Galaxy M52 5G

Виво V23 5G
VS
Самсунг Галакси М52 5G
Vivo V23 5G
Samsung Galaxy M52 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 5G с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M52 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 740 и 607 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • На 19% лучшая автономность (123 vs 103 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (785 против 633 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 5G
vs
Galaxy M52 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 235 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
V23 5G
633 нит
Galaxy M52 5G +24%
785 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 164.2 мм
Ширина 72.4 мм 76.4 мм
Толщина 7.55 мм 7.4 мм
Вес 181 грамм 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
V23 5G +2%
88%
Galaxy M52 5G
86.4%

Производительность

Тестируем Виво V23 5G и Самсунг Галакси М52 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2500 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 5G +22%
740
Galaxy M52 5G
607
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 5G
2148
Galaxy M52 5G +31%
2816
AnTuTu Benchmark 9
V23 5G
478233
Galaxy M52 5G +6%
504717
CPU 116402 148763
GPU 136048 156509
Memory 95945 78541
UX 126331 118602
Total score 478233 504717
3DMark Wild Life Performance
V23 5G
2300
Galaxy M52 5G +7%
2468
Stability 99% 98%
Graphics test 13 FPS 14 FPS
Graphics score 2300 2468
PCMark 3.0 score 8058 12163
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 26.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:48 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V23 5G +12%
16:06 ч.
Galaxy M52 5G
14:34 ч.
Время просмотра видео
V23 5G
18:05 ч.
Galaxy M52 5G +17%
21:08 ч.
Время разговора (3G)
V23 5G
26:38 ч.
Galaxy M52 5G +30%
34:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 5G vs Samsung Galaxy M52 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V23 5G
н/д
Galaxy M52 5G
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy M52 5G, а если камера и корпус – то Vivo V23 5G.

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