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Vivo V23 Pro против Apple iPhone 13

Виво V23 Pro
VS
Эпл Айфон 13
Vivo V23 Pro
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 Pro
  • Комплектуется на 1073 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3227 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 24% лучшая автономность (110 vs 89 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 398 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 Pro
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
V23 Pro
794 нит
iPhone 13 +1%
800 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 146.7 мм
Ширина 73.3 мм 71.5 мм
Толщина 7.4 мм 7.65 мм
Вес 171 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
V23 Pro +4%
89.5%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Виво V23 Pro и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Apple GPU
Частота GPU 850 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 Pro
849
iPhone 13 +103%
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 Pro
3019
iPhone 13 +54%
4639
AnTuTu Benchmark 9
V23 Pro
630293
iPhone 13 +27%
803579
CPU 150620 219838
GPU 240664 329364
Memory 114570 121868
UX 125501 133943
Total score 630293 803579
3DMark Wild Life Performance
V23 Pro
4473
iPhone 13 +97%
8827
Stability - 79%
Graphics test 26 FPS 52 FPS
Graphics score 4473 8827
PCMark 3.0 score 6575 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Funtouch 12 -
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V23 Pro +1%
16:22 ч.
iPhone 13
16:08 ч.
Время просмотра видео
V23 Pro +6%
17:43 ч.
iPhone 13
16:50 ч.
Время разговора (3G)
V23 Pro +31%
25:23 ч.
iPhone 13
19:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 Pro vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V23 Pro
н/д
iPhone 13
138
Качество видео
V23 Pro
н/д
iPhone 13
117
Итоговая оценка камеры
V23 Pro
н/д
iPhone 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V23 Pro
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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