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Vivo V23 Pro против Nothing Phone (1)

Виво V23 Pro
VS
Nothing phone (1)
Vivo V23 Pro
Nothing Phone (1)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 Pro
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (798 против 665 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 7% лучшая автономность (34:17 vs 32:05 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 Pro
vs
Phone (1)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
V23 Pro +20%
798 нит
Phone (1)
665 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.46 мм 159.2 мм
Ширина 73.27 мм 75.8 мм
Толщина 7.36 мм 8.3 мм
Вес 171 грамм 159.2 граммов
Водонепроницаемость - IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 Pro +4%
89.5%
Phone (1)
85.8%

Производительность

Тестируем Виво V23 Pro и Nothing phone (1) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 642L
Частота GPU 886 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 Pro +4%
857
Phone (1)
825
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 Pro +1%
3046
Phone (1)
3019
AnTuTu Benchmark 9
V23 Pro +5%
614484
Phone (1)
583690
CPU 126864 160405
GPU 240971 175059
Memory 101574 113702
UX 144771 130019
Total score 614484 583690
3DMark Wild Life Performance
V23 Pro
4481
Phone (1)
н/д
Stability 83% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4481 -
PCMark 3.0 score 7439 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 Nothing OS
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:51 ч. 12:12 ч.
Просмотр видео 14:14 ч. 15:54 ч.
Игры 05:07 ч. 04:48 ч.
Режим ожидания 89 ч. 108 ч.
Общая автономность
V23 Pro
32:05 ч.
Phone (1) +7%
34:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 Pro vs Nothing Phone (1)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V23 Pro
н/д
Phone (1)
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Nothing Phone (1). У него лучшие дисплей, автономность, коммуникации и звук.

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