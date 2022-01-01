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Vivo V23 Pro против Oppo Find X3 Pro

Виво V23 Pro
VS
Оппо Find X3 Про
Vivo V23 Pro
Oppo Find X3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.7-дюймового Oppo Find X3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 Pro
  • На 36% лучшая автономность (110 vs 81 часов)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 32% выше плотность пикселей (525 vs 398 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 Pro
vs
Find X3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 362 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
V23 Pro +3%
800 нит
Find X3 Pro
775 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 163.6 мм
Ширина 73.3 мм 74 мм
Толщина 7.4 мм 8.3 мм
Вес 171 грамм 193 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 Pro
89.5%
Find X3 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Виво V23 Pro и Оппо Find X3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 660
Частота GPU 850 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 Pro
853
Find X3 Pro +9%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 Pro
3043
Find X3 Pro +10%
3345
AnTuTu Benchmark 9
V23 Pro
636444
Find X3 Pro +33%
845704
CPU 150620 215388
GPU 240664 316862
Memory 114570 141452
UX 125501 171410
Total score 636444 845704
3DMark Wild Life Performance
V23 Pro
4473
Find X3 Pro +28%
5723
Stability - 58%
Graphics test 26 FPS 34 FPS
Graphics score 4473 5723
PCMark 3.0 score 6575 11637
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 11.2
Размер системы из коробки - 19.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да, SuperVOOC 3.0 (100% за 29 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V23 Pro +54%
16:22 ч.
Find X3 Pro
10:55 ч.
Время просмотра видео
V23 Pro +32%
17:43 ч.
Find X3 Pro
13:25 ч.
Время разговора (3G)
V23 Pro +12%
25:23 ч.
Find X3 Pro
22:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 Pro vs Oppo Find X3 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4096 x 3072
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 110°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Find X3 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V23 Pro
н/д
Find X3 Pro
139
Качество видео
V23 Pro
н/д
Find X3 Pro
111
Итоговая оценка камеры
V23 Pro
н/д
Find X3 Pro
131

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V23 Pro
н/д
Find X3 Pro
89.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 Pro более удачной покупкой.

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