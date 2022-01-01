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Vivo V23 Pro против Oppo Reno 8

Виво V23 Pro
VS
Оппо Рено 8
Vivo V23 Pro
Oppo Reno 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.4-дюймового Oppo Reno 8, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 Pro
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (798 против 637 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 943 и 857 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
V23 Pro
83
Reno 8
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
V23 Pro
68
Reno 8
72
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
V23 Pro
77
Reno 8
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
V23 Pro
67
Reno 8
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
V23 Pro
79
Reno 8
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
V23 Pro
73
Reno 8
73

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 Pro
vs
Reno 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
V23 Pro +25%
798 нит
Reno 8
637 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.46 мм 160.6 мм
Ширина 73.27 мм 73.4 мм
Толщина 7.36 мм 7.7 мм
Вес 171 грамм 179 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 Pro +7%
89.5%
Reno 8
83.9%

Производительность

Тестируем Виво V23 Pro и Оппо Рено 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9
Частота GPU 886 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 Pro
857
Reno 8 +10%
943
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 Pro +13%
3046
Reno 8
2700
AnTuTu Benchmark 9
V23 Pro
614484
Reno 8 +2%
626392
CPU 126864 -
GPU 240971 -
Memory 101574 -
UX 144771 -
Total score 614484 626392
3DMark Wild Life Performance
V23 Pro
4481
Reno 8 +3%
4608
Stability 83% 99%
Graphics test 26 FPS 27 FPS
Graphics score 4481 4608
PCMark 3.0 score 7439 9957
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:51 ч. 12:18 ч.
Просмотр видео 14:14 ч. 14:57 ч.
Игры 05:07 ч. 05:18 ч.
Режим ожидания 89 ч. 86 ч.
Общая автономность
V23 Pro +1%
32:05 ч.
Reno 8
31:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 Pro vs Oppo Reno 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 6528 x 3680
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Vivo V23 Pro, а если производительность, коммуникации и звук – то Oppo Reno 8.

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