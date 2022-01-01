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Vivo V23 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Виво V23 Pro
VS
Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
Vivo V23 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 Pro
  • Весит на 57 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 120% выше максимальная яркость экрана (1754 против 799 нит)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 26% выше плотность пикселей (500 vs 398 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 Pro
vs
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
V23 Pro
799 нит
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) +120%
1754 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.46 мм 163.3 мм
Ширина 73.27 мм 77.9 мм
Толщина 7.36 мм 8.9 мм
Вес 171 грамм 228 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Виво V23 Pro и Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 730
Частота GPU 850 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 150620 209613
GPU 240664 398998
Memory 114570 146399
UX 125501 151953
Total score 637019 909740
3DMark Wild Life Performance
Stability - 56%
Graphics test 26 FPS 48 FPS
Graphics score 4473 8149
PCMark 3.0 score 6575 13028
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 One UI 4.1

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:51 ч. -
Просмотр видео 14:14 ч. -
Игры 05:06 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 7864 x 5200
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/2.82"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) более удачной покупкой.

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