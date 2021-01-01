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Vivo V23 Pro против V23 5G

Виво V23 Pro
VS
Виво V23 5G
Vivo V23 Pro
Vivo V23 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2022 года Vivo V23 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.44-дюймового Vivo V23 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23 Pro
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 855 и 790 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
V23 Pro
85
V23 5G
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
V23 Pro
71
V23 5G
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
V23 Pro
80
V23 5G
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
V23 Pro
68
V23 5G
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
V23 Pro
80
V23 5G
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
V23 Pro
74
V23 5G
71

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V23 Pro
vs
V23 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
V23 Pro
805 нит
V23 5G
н/д

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 157.2 мм
Ширина 73.3 мм 72.4 мм
Толщина 7.4 мм 7.55 мм
Вес 171 грамм 181 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V23 Pro +2%
89.5%
V23 5G
88%

Производительность

Тестируем Виво V23 Pro и Виво V23 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G68 MC4
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V23 Pro +8%
855
V23 5G
790
Geekbench 5 (многоядерный)
V23 Pro +15%
3043
V23 5G
2642
AnTuTu Benchmark 9
V23 Pro +32%
633512
V23 5G
478742
CPU 150620 116402
GPU 240664 136048
Memory 114570 95945
UX 125501 126331
Total score 633512 478742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 Funtouch 12

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V23 Pro
16:22 ч.
V23 5G
н/д
Время просмотра видео
V23 Pro
17:43 ч.
V23 5G
н/д
Время разговора (3G)
V23 Pro
25:23 ч.
V23 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23 Pro vs Vivo V23 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Зависит от региона Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Гарнутура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Vivo V23 Pro.

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