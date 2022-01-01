Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Vivo V23e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.