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Vivo V23e против Oppo A95 5G

Виво V23е
VS
Оппо А95 5G
Vivo V23e
Oppo A95 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Vivo V23e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.43-дюймового Oppo A95 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23e
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo A95 5G
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (801 против 505 нит)
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 625 и 542 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V23e
vs
A95 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Vivo V23e
505 нит
A95 5G +59%
801 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 160.1 мм
Ширина 74.3 мм 73.4 мм
Толщина 7.4 мм 7.8 мм
Вес 172 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Аврора Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V23e
83.8%
A95 5G +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Виво V23е и Оппо А95 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V23e
542
A95 5G +15%
625
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V23e +3%
1903
A95 5G
1852
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V23e
333594
A95 5G +13%
376318
CPU 95471 -
GPU 76644 -
Memory 71843 -
UX 88535 -
Total score 333594 376318
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23e vs Oppo A95 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.09"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Vivo V23e, а если производительность, автономность и звук – то Oppo A95 5G.

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