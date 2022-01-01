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Vivo V23e против Samsung Galaxy A53 5G

Виво V23е
VS
Самсунг Галакси А53 5G
Vivo V23e
Samsung Galaxy A53 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Vivo V23e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23e
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4050 мАч
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1280
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V23e
vs
Galaxy A53 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 830 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 85.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V23e
н/д
Galaxy A53 5G
825 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 159.6 мм
Ширина 74.3 мм 74.8 мм
Толщина 7.4 мм 8.1 мм
Вес 172 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Аврора Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V23e
83.8%
Galaxy A53 5G +2%
85.4%

Производительность

Тестируем Виво V23е и Самсунг Галакси А53 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G68
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V23e
536
Galaxy A53 5G +37%
735
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V23e
330452
Galaxy A53 5G +30%
431193
CPU 88581 122472
GPU 83216 121866
Memory 71386 75491
UX 90287 113308
Total score 330452 431193
3DMark Wild Life Performance
Vivo V23e
1100
Galaxy A53 5G +108%
2287
Stability 99% 99%
Graphics test 6 FPS 13 FPS
Graphics score 1100 2287
PCMark 3.0 score 6406 11337
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 12 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 36 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:47 ч.
Просмотр видео - 15:55 ч.
Игры - 05:13 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Vivo V23e
н/д
Galaxy A53 5G
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23e vs Samsung Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V23e
н/д
Galaxy A53 5G
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.

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