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Vivo V23e против Vivo V21

Виво V23е
VS
Виво V21
Vivo V23e
Vivo V21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Vivo V23e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.44-дюймового Vivo V21, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V23e
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Vivo V21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (767 против 505 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V23e
vs
Vivo V21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo V23e
505 нит
Vivo V21 +52%
767 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 159.7 мм
Ширина 74.3 мм 73.9 мм
Толщина 7.4 мм 7.3 мм
Вес 172 грамма 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Аврора Сумеречный синий, Сияющий закат
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V23e
83.8%
Vivo V21 +1%
84.8%

Производительность

Тестируем Виво V23е и Виво V21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V23e
542
Vivo V21 +7%
580
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V23e +18%
1903
Vivo V21
1616
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V23e +7%
333594
Vivo V21
312970
CPU 95471 66183
GPU 76644 86630
Memory 71843 71312
UX 88535 84274
Total score 333594 312970
3DMark Wild Life Performance
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
1604
Stability - 99%
Graphics test - 9 FPS
Graphics score - 1604
PCMark 3.0 score - 7164
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 Funtouch OS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
16:21 ч.
Время просмотра видео
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
33:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V23e vs Vivo V21
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Vivo V21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
112
Качество видео
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
92
Итоговая оценка камеры
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
105

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V23e
н/д
Vivo V21
91.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и звук - выбирайте Vivo V21, а если корпус – то Vivo V23e.

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