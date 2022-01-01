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Vivo V25 Pro против Oppo Realme 10

Виво V25 Про
VS
Оппо Реалми 10
Vivo V25 Pro
Oppo Realme 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (799 против 607 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 852 и 565 баллов
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V25 Pro
vs
Realme 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
V25 Pro +32%
799 нит
Realme 10
607 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 159.9 мм
Ширина 73.52 мм 73.3 мм
Толщина 8.62 мм 8 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
V25 Pro +6%
89.6%
Realme 10
84.4%

Производительность

Тестируем Виво V25 Про и Оппо Реалми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 MediaTek Helio G99
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V25 Pro +51%
852
Realme 10
565
Geekbench 5 (многоядерный)
V25 Pro +43%
2511
Realme 10
1755
AnTuTu Benchmark 9
V25 Pro
н/д
Realme 10
394485
CPU - 107702
GPU - 92725
Memory - 91328
UX - 104674
Total score - 394485
3DMark Wild Life Performance
V25 Pro
4392
Realme 10
н/д
Stability 86% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4392 -
PCMark 3.0 score 8843 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 4830 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:38 ч.
Просмотр видео - 15:55 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
V25 Pro
н/д
Realme 10
38:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25 Pro vs Oppo Realme 10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V25 Pro более удачной покупкой.

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