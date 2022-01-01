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Vivo V25 Pro против Oppo Realme 8 5G

Виво V25 Про
VS
Оппо Реалми 8 5G
Vivo V25 Pro
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (811 против 578 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V25 Pro
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.56 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 480 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Реальная пиковая яркость (авто)
V25 Pro +40%
811 нит
Realme 8 5G
578 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 162.5 мм
Ширина 73.52 мм 74.8 мм
Толщина 8.62 мм 8.5 мм
Вес 190 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
V25 Pro +7%
89.6%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Виво V25 Про и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 955 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V25 Pro +51%
862
Realme 8 5G
570
Geekbench 5 (многоядерный)
V25 Pro +41%
2527
Realme 8 5G
1794
AnTuTu Benchmark 9
V25 Pro
н/д
Realme 8 5G
357088
CPU - 107947
GPU - 77924
Memory - 75190
UX - 94990
Total score - 357088
3DMark Wild Life Performance
V25 Pro +300%
4405
Realme 8 5G
1100
Stability 85% 99%
Graphics test 26 FPS 6 FPS
Graphics score 4405 1100
PCMark 3.0 score 8843 11087
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Funtouch 12 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4830 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:54 ч.
Просмотр видео - 09:49 ч.
Игры - 06:31 ч.
Режим ожидания - 103 ч.
Общая автономность
V25 Pro
н/д
Realme 8 5G
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25 Pro vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V25 Pro
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Август 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V25 Pro более удачной покупкой.

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