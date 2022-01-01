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Vivo V25 Pro против Oppo Reno 8

Виво V25 Про
VS
Оппо Рено 8
Vivo V25 Pro
Oppo Reno 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.4-дюймового Oppo Reno 8, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (811 против 637 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 4830 против 4500 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 941 и 862 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
V25 Pro
91
Reno 8
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
V25 Pro
69
Reno 8
72
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
V25 Pro
83
Reno 8
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
V25 Pro
69
Reno 8
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
V25 Pro
79
Reno 8
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
V25 Pro
76
Reno 8
73

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V25 Pro
vs
Reno 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
V25 Pro +27%
811 нит
Reno 8
637 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 160.6 мм
Ширина 73.52 мм 73.4 мм
Толщина 8.62 мм 7.7 мм
Вес 190 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V25 Pro +7%
89.6%
Reno 8
83.9%

Производительность

Тестируем Виво V25 Про и Оппо Рено 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V25 Pro
862
Reno 8 +9%
941
Geekbench 5 (многоядерный)
V25 Pro
2527
Reno 8 +7%
2695
AnTuTu Benchmark 9
V25 Pro
н/д
Reno 8
626719
3DMark Wild Life Performance
V25 Pro
4405
Reno 8 +5%
4613
Stability 85% 99%
Graphics test 26 FPS 27 FPS
Graphics score 4405 4613
PCMark 3.0 score 8843 9607
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4830 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:16 ч.
Просмотр видео - 14:57 ч.
Игры - 06:15 ч.
Режим ожидания - 86 ч.
Общая автономность
V25 Pro
н/д
Reno 8
31:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25 Pro vs Oppo Reno 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 3680
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V25 Pro
н/д
Reno 8
115
Качество видео
V25 Pro
н/д
Reno 8
129
Итоговая оценка камеры
V25 Pro
н/д
Reno 8
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и корпус - выбирайте Vivo V25 Pro, а если коммуникации и звук – то Oppo Reno 8.

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