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Vivo V25 Pro против Oppo Reno 9

Виво V25 Про
VS
Оппо Рено 9
Vivo V25 Pro
Oppo Reno 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.7-дюймового Oppo Reno 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 4830 против 4500 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 862 и 795 баллов
Причины выбрать Oppo Reno 9
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
V25 Pro
89
Reno 9
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
V25 Pro
58
Reno 9
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
V25 Pro
78
Reno 9
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
V25 Pro
72
Reno 9
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
V25 Pro
79
Reno 9
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
V25 Pro
73
Reno 9
67

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V25 Pro
vs
Reno 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
V25 Pro
807 нит
Reno 9
н/д

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 162.3 мм
Ширина 73.52 мм 74.2 мм
Толщина 8.62 мм 7.2 мм
Вес 190 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Золотой, Розовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V25 Pro
89.6%
Reno 9
89.7%

Производительность

Тестируем Виво V25 Про и Оппо Рено 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 642L
Частота GPU 850 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V25 Pro +8%
862
Reno 9
795
Geekbench 5 (многоядерный)
V25 Pro
2539
Reno 9 +13%
2862
AnTuTu Benchmark 9
V25 Pro
н/д
Reno 9
515286
3DMark Wild Life Performance
V25 Pro
4392
Reno 9
н/д
Stability 86% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4392 -
PCMark 3.0 score 8843 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Funtouch 12 ColorOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 4830 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (33% за 11 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 0:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25 Pro vs Oppo Reno 9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 3680
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V25 Pro более удачной покупкой.

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