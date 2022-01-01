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Vivo V25 Pro против Samsung Galaxy A53 5G

Виво V25 Про
VS
Самсунг Галакси А53 5G
Vivo V25 Pro
Samsung Galaxy A53 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 852 и 735 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V25 Pro
vs
Galaxy A53 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 830 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 85.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
V25 Pro
799 нит
Galaxy A53 5G +3%
825 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 159.6 мм
Ширина 73.52 мм 74.8 мм
Толщина 8.62 мм 8.1 мм
Вес 190 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V25 Pro +5%
89.6%
Galaxy A53 5G
85.4%

Производительность

Тестируем Виво V25 Про и Самсунг Галакси А53 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G68
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V25 Pro +16%
852
Galaxy A53 5G
735
Geekbench 5 (многоядерный)
V25 Pro +33%
2511
Galaxy A53 5G
1881
AnTuTu Benchmark 9
V25 Pro
н/д
Galaxy A53 5G
431193
CPU - 122472
GPU - 121866
Memory - 75491
UX - 113308
Total score - 431193
3DMark Wild Life Performance
V25 Pro +92%
4392
Galaxy A53 5G
2287
Stability 86% 99%
Graphics test 26 FPS 13 FPS
Graphics score 4392 2287
PCMark 3.0 score 8843 11337
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch 12 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 36 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4830 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:47 ч.
Просмотр видео - 15:55 ч.
Игры - 05:13 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
V25 Pro
н/д
Galaxy A53 5G
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25 Pro vs Samsung Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V25 Pro
н/д
Galaxy A53 5G
86.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Vivo V25 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A53 5G.

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