Vivo V25 против Realme 10 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.72-дюймового Realme 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V25
- На 27% выше максимальная яркость экрана (779 против 615 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
Причины выбрать Realme 10 Pro
- На 20% лучшая автономность (38:40 vs 32:14 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.44 дюймов
|6.72 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2404 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|163.7 мм
|Ширина
|74.2 мм
|74.2 мм
|Толщина
|7.79 мм
|8.1 мм
|Вес
|186 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Синий
|Синий, Черный, Starlight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 619
|Частота GPU
|900 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~536 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|121864
|120294
|GPU
|132975
|96769
|Memory
|91827
|72749
|UX
|122665
|110567
|Total score
|465787
|398540
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|12 FPS
|-
|Graphics score
|2169
|-
|Web score
|5607
|-
|Video editing
|5856
|-
|Photo editing
|14617
|-
|Data manipulation
|7781
|-
|Writing score
|11508
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 12
|Realme UI 4.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|44 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:11 ч.
|1:12 ч.
|Веб-серфинг
|12:03 ч.
|15:23 ч.
|Просмотр видео
|16:32 ч.
|15:04 ч.
|Игры
|05:33 ч.
|06:00 ч.
|Режим ожидания
|83 ч.
|121 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (108 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.16 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.46 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Проводная гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Vivo V25, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Realme 10 Pro.
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