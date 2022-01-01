Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2022 года Vivo V25 с экраном 6.44" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.7-дюймового Oppo Reno 9 Pro Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.