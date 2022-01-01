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Vivo V25e против OnePlus Nord 2T

Виво V25е
VS
Ванплас Норд 2Т
Vivo V25e
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 августа 2022 года Vivo V25e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 820 и 537 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V25e
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 193 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V25e
н/д
Nord 2T
632 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 159.1 мм
Ширина 74.2 мм 73.2 мм
Толщина 7.79 мм 8.2 мм
Вес 183 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V25e
84.7%
Nord 2T +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Виво V25е и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Частота GPU - 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V25e
537
Nord 2T +53%
820
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V25e
1807
Nord 2T +54%
2782
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V25e
332557
Nord 2T +100%
665799
CPU 91983 175579
GPU 63277 245229
Memory 84367 114842
UX 94874 131394
Total score 332557 665799
3DMark Wild Life Performance
Vivo V25e
н/д
Nord 2T
4605
Stability - 99%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4605
PCMark 3.0 score - 9951
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:48 ч.
Просмотр видео - 14:15 ч.
Игры - 05:15 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Vivo V25e
н/д
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25e vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V25e
н/д
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2T более удачной покупкой.

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