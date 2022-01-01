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Vivo V25e против Oppo Reno 7 5G

Виво V25е
VS
Оппо Рено 7 5G
Vivo V25e
Oppo Reno 7 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 августа 2022 года Vivo V25e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.4-дюймового Oppo Reno 7 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Reno 7 5G
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 727 и 537 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V25e
vs
Reno 7 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 430 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 160.6 мм
Ширина 74.2 мм 73.2 мм
Толщина 7.79 мм 7.81 мм
Вес 183 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V25e
84.7%
Reno 7 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Виво V25е и Оппо Рено 7 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V25e
537
Reno 7 5G +35%
727
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V25e
1807
Reno 7 5G +17%
2119
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V25e
332557
Reno 7 5G +32%
440142
CPU 91983 120523
GPU 63277 123262
Memory 84367 92818
UX 94874 105482
Total score 332557 440142
3DMark Wild Life Performance
Vivo V25e
н/д
Reno 7 5G
2019
Stability - 99%
Graphics test - 12 FPS
Graphics score - 2019
PCMark 3.0 score - 7980
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25e vs Oppo Reno 7 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 3680
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Reno 7 5G, а если камера и корпус – то Vivo V25e.

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