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Vivo V25e против Vivo V23e

Виво V25е
VS
Виво V23е
Vivo V25e
Vivo V23e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 августа 2022 года Vivo V25e с экраном 6.44" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.44-дюймового Vivo V23e, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V25e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4050 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
Причины выбрать Vivo V23e
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V25e
vs
Vivo V23e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.44 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2404 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 160.9 мм
Ширина 74.2 мм 74.3 мм
Толщина 7.79 мм 7.4 мм
Вес 183 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V25e +1%
84.7%
Vivo V23e
83.8%

Производительность

Тестируем Виво V25е и Виво V23е в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V25e +1%
537
Vivo V23e
533
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V25e
1813
Vivo V23e +4%
1877
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V25e
332221
Vivo V23e
332857
CPU 91983 88581
GPU 63277 83216
Memory 84367 71386
UX 94874 90287
Total score 332221 332857
3DMark Wild Life Performance
Vivo V25e
н/д
Vivo V23e
1100
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1100
PCMark 3.0 score - 6406
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 Funtouch OS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4050 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (31% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V25e vs Vivo V23e
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет -
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 8700 x 5800
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и корпус - выбирайте Vivo V25e, а если звук – то Vivo V23e.

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