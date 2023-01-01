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Vivo V27 Pro против Apple iPhone 13

Виво V27 Про
VS
Эпл Айфон 13
Vivo V27 Pro
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1373 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3227 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (829 против 679 нит)
  • На 19% выше плотность пикселей (460 vs 388 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
679 нит
iPhone 13 +22%
829 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 146.7 мм
Ширина 74.8 мм 71.5 мм
Толщина 7.4 мм 7.65 мм
Вес 182 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro +5%
90.4%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Виво V27 Про и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3100 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Apple GPU
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro
995
iPhone 13 +73%
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro
3926
iPhone 13 +18%
4642
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +5%
843013
iPhone 13
803002
CPU - 210809
GPU - 324750
Memory - 134620
UX - 133782
Total score 843013 803002
3DMark Wild Life Performance
V27 Pro
н/д
iPhone 13
8729
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8729
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI Funtouch OS 13 -
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 17:28 ч. 14:33 ч.
Игры 05:07 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 92 ч. 123 ч.
Общая автономность
V27 Pro
36:06 ч.
iPhone 13
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 0.64 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V27 Pro
н/д
iPhone 13
133
Качество видео
V27 Pro
н/д
iPhone 13
144
Итоговая оценка камеры
V27 Pro
н/д
iPhone 13
125

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V27 Pro
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 13, а если дисплей и коммуникации – то Vivo V27 Pro.

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